МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Денвью лимитед", поставщика бурбона Jim Beam в России, за 2022 год выросла почти в 4 раза — до 269 миллионов рублей, следует из отчета компании. Bacardi, несмотря на заявление об уходе из России, продолжает работу

Выручка при этом снизилась на 41,5% — до 6,24 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла почти на 56% — до 2,65 миллиарда рублей, прибыль от продаж — более чем в 7,7 раза, до 914,63 миллиона рублей.

Таким образом, уже второй поставщик крепкого алкоголя в РФ сообщает о прибыли за прошлый год после объявления об уходе из страны. Согласно ранее опубликованному на сайте ФНС отчету "Бакарди Рус", выручка компании в 2022 году увеличилась на 8,5% — до 32,6 миллиарда рублей, а валовая прибыль — на 35,4%, до 12,3 миллиарда.

Себестоимость продаж "Денвью лимитед" в прошлом году снизилась на 59,9% и составила 3,59 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства компании сократились на 68,1% — до 793,74 миллиона рублей.

АО "Денвью лимитед" входит в Maxxium Russia. В портфеле компании — виски Macallan и The Famous Grouse, бурбоны Jim Beam и Maker"s Mark, коньяк Сourvoisier. В июле 2022 года американская Beam Suntory и британская Edrington, специализирующиеся на производстве и дистрибуции крепкого алкоголя, приняли решение продать совместное предприятие Maxxium Russia местному топ-менеджменту.

Позже Минпромторг РФ включил ряд алкогольных брендов, в том числе Jim Beam, в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта.