МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россияне в июле стали покупать больше фермерской продукции на рынках — количество транзакций в офлайне и онлайне выросло на 28% и 33% соответственно относительно аналогичного периода прошлого года, следует из данных "МТС Банка" и сервиса Ozon fresh, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Абрамченко поручила продолжить развитие агроагрегаторов продукции фермеров

"В последние годы наблюдается рост популярности фермерской и различной экопродукции как офлайн, так и онлайн: растет количество ярмарок, рынков, и все чаще такие продукты можно заказать с доставкой на дом… Офлайн-продажи на рынках в июле 2023 года выросли на 28% по сравнению с июлем прошлого года. Средний чек увеличился на 5% — до 400 рублей", — говорится в исследовании.

Отмечается, что количество транзакций в специализированных местах, торгующих свежим мясом, стало больше на 48%, однако средний чек остался на уровне прошлого года (745 рублей). При этом больше всего вырос средний чек на молочную продукцию – на 18%, до 330 рублей, а ее продажи увеличились всего на 3%.

"Рост популярности покупок на рынках привел к небольшому снижению офлайн-продаж в супермаркетах – в июле 2023 года количество транзакций уменьшилось на 5% по сравнению с июлем прошлого года. Средний чек, наоборот, немного вырос – на 5%, до 570 рублей", — добавляется в материалах. Аналитики также отмечают рост онлайн-заказов с продуктовых рынков — на 33% год к году.

Позитивную динамику спроса на фермерские продукты в онлайне подтверждают и данные Ozon fresh. Чаще всего у фермеров заказывают свежие овощи и зелень — на них в июле 2023 года пришлось 43% продаж среди всех фермерских продуктов. На втором месте оказались яйца (15%), еще по 7% пришлось на ремесленный хлеб и фермерские сыры.

"На уровне 4% от общего числа онлайн-заказов держатся замороженные фрукты и овощи, а также полуфабрикаты из мяса и птицы. Замыкают топ фермерских товаров грибы, свежие фрукты и готовые замороженные блюда… Аналитики отмечают, что заказы на сервисе Ozon fresh стали приносить фермерам на 10% больше дохода, чем годом ранее", — заключили в исследовании.