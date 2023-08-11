МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россияне захотели примерить на себя образ Барби и без показа одноименного фильма в стране: в июле интерес к стилю куклы вырос почти в 7 раз к аналогичному периоду прошлого года и в 4,8 раза – к июню этого, следует из данных ценового агрегатора Price.ru, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Средний чек россиян на детские секции за год вырос на пять процентов

"Непосредственно стилем Барби пользователи стали интересоваться на 597% больше по сравнению с 2022 годом и на 376% больше, чем месяцем ранее… Так, спрос на розовые очки в этом году вырос на 53%, на розовую одежду – на 11%, на розовые обои – на 10%… на розовый костюм – на 5%, на розовые футболки и розовые топы – на 4%", — говорится в исследовании.

Увеличился интерес и к barbiecore (тренд, связанный с подражанием стилю героини этой кинокартины и розовым цветом), — количество запросов возросло в 60 раз в годовом выражении в 5 раз – в месячном.

Также отмечается, что россияне стали активно интересоваться и самим фильмом – количество соответствующих запросов возросло более чем в 40 раз в годовом выражении. Наиболее востребованными комбинациями оказались — "Barbie в кинотеатре" и "кино Barbie". Также люди вспомнили и про мультфильм "Барби: мечты большого города" 2021 года – запросов стало больше на 41% по сравнению с июлем прошлого года.

"Всплеск интереса к стилю barbiecore и розовому цвету ожидаемо произошел после мировой премьеры фильма "Барби" 19 июля 2023 года. Сейчас это мировой тренд, и повышенный интерес мы наблюдаем не только в России, но и во всем мире. Вероятно, в ближайшие несколько месяцев спрос на розовые вещи и все, что связано с куклой Барби, будет только расти", — полагают эксперты сервиса.

Помимо этого, большую популярность у интернет-пользователей получило приложение, которое с помощью нейросети позволяет сгенерировать собственную версию куклы Барби, загрузив фото: интерес к нему за месяц вырос в 180 раз. Увеличился спрос и на самих кукол, в том числе Кена.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России якобы выйдут в прокат пиратская копия фильма, привезенная из Армении, однако московские кинотеатры это опровергли. Министерство культуры следом также рассказало агентству, что не получало заявок на прокат "Барби".