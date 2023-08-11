МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Сделка по продаже магазинов французской сети Decathlon, находящихся в России, еще не завершена, стороны ведут переговоры, рассказал РИА Новости источник в Минпромторге РФ. Россияне рассказали, каких брендов им не будет хватать на распродажах

"Сделка по выкупу Decathlon еще не закрыта, стороны находятся в процессе переговоров", — сказал он.

Источник отметил, что о дате открытия магазинов будет объявлено позднее. Агентство направило запрос в Минпромторг и саму компанию.

В конце июля статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что сеть нашла покупателей на все свои магазины в России, а документы по продаже активов были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. По его словам, они были рассмотрены, а "сделка одобрена".

Речь шла о 36 объектах (35 магазинов и склад), а покупателем выступила российская компания АРМ, которая, в том числе, занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango.

В марте прошлого года Decathlon заявил, что, соблюдая международные санкции, должен приостановить работу своих магазинов в России.