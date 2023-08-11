Опрос: россияне за неделю отметили снижение цен на продовольствие и услуги
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россияне за неделю реже отмечали рост цен на сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочную продукцию, яйца и плодоовощную продукцию, а также на непродовольственные товары и услуги, при этом почти половина респондентов (49%) считают, что цены за последний месяц на основные продукты, товары и услуги росли быстрее, чем раньше, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
Опрос фонда "Общественное мнение" показал, на какие продукты, товары и услуги цены за последнюю неделю, по мнению россиян, заметно снизились. По данным на 6 августа 2023 года, респонденты реже отмечали рост цен на сахар – 28% (30 июля 2023 года – 33%), хлеб и хлебобулочные изделия – 19% (30 июля 2023 года – 24%), молоко и молочную продукцию – 23% (30 июля 2023 года – 27%), яйца – 18% (30 июля 2023 года – 22%), плодоовощную продукцию — 18% (30 июля 2023 года – 22%).
Рост цен на непродовольственные товары и услуги, судя по результатам опроса, также респондентами отмечается реже, но разница варьируется в 2-3% (одежда и обувь – 21%, (30 июля 2023 года – 23%), электроника – 17% (30 июля 2023 года – 19%), медицинские услуги – 17% (30 июля 2023 года – 19%), бытовые услуги – 12% (30 июля 2023 года – 14%).
По мнению россиян, цены на бензин за неделю никак не изменились – 32% (30 июля 2023 года – 32%).
На вопрос о том, что по мнению опрошенных происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги, 49% россиян ответили, что цены за последний месяц росли быстрее, чем раньше, 26% ответили, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше. При этом 29% россиян ожидают, что и в ближайший месяц цены будут расти быстрее.
В сравнении с этим же периодом прошлого года, судя по опросу ФОМ, рост цен на продукты питания все же отмечают чаще (на мясо и птицу: 6 августа 2023 года — 38%, 7 августа 2022 года — 35%, бензин: 6 августа 2023 года — 32%, 7 августа 2022 года — 17%).
На протяжении года (в период с 7 августа 2022 по 6 августа 2023), судя по опросу, стабильнее всего отмечалась динамика цен на алкогольные напитки, бензин, бытовые услуги, медицинские услуги и услуги транспорта.
В опросе в формате интервью по месту жительства респондента от 4-6 августа 2023 года участвовали люди от 18 лет и старше: 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230811/841396531.html