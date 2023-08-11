МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россияне за неделю реже отмечали рост цен на сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочную продукцию, яйца и плодоовощную продукцию, а также на непродовольственные товары и услуги, при этом почти половина респондентов (49%) считают, что цены за последний месяц на основные продукты, товары и услуги росли быстрее, чем раньше, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Россияне смогут посетить Китай без виз уже на следующей неделе

Опрос фонда "Общественное мнение" показал, на какие продукты, товары и услуги цены за последнюю неделю, по мнению россиян, заметно снизились. По данным на 6 августа 2023 года, респонденты реже отмечали рост цен на сахар – 28% (30 июля 2023 года – 33%), хлеб и хлебобулочные изделия – 19% (30 июля 2023 года – 24%), молоко и молочную продукцию – 23% (30 июля 2023 года – 27%), яйца – 18% (30 июля 2023 года – 22%), плодоовощную продукцию — 18% (30 июля 2023 года – 22%).

Рост цен на непродовольственные товары и услуги, судя по результатам опроса, также респондентами отмечается реже, но разница варьируется в 2-3% (одежда и обувь – 21%, (30 июля 2023 года – 23%), электроника – 17% (30 июля 2023 года – 19%), медицинские услуги – 17% (30 июля 2023 года – 19%), бытовые услуги – 12% (30 июля 2023 года – 14%).

По мнению россиян, цены на бензин за неделю никак не изменились – 32% (30 июля 2023 года – 32%).

На вопрос о том, что по мнению опрошенных происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги, 49% россиян ответили, что цены за последний месяц росли быстрее, чем раньше, 26% ответили, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше. При этом 29% россиян ожидают, что и в ближайший месяц цены будут расти быстрее.

В сравнении с этим же периодом прошлого года, судя по опросу ФОМ, рост цен на продукты питания все же отмечают чаще (на мясо и птицу: 6 августа 2023 года — 38%, 7 августа 2022 года — 35%, бензин: 6 августа 2023 года — 32%, 7 августа 2022 года — 17%).

На протяжении года (в период с 7 августа 2022 по 6 августа 2023), судя по опросу, стабильнее всего отмечалась динамика цен на алкогольные напитки, бензин, бытовые услуги, медицинские услуги и услуги транспорта.

В опросе в формате интервью по месту жительства респондента от 4-6 августа 2023 года участвовали люди от 18 лет и старше: 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.