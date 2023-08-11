2023-08-11T13:21:00+03:00
2023-08-11T13:35:20+03:00
2023-08-11T13:21:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230811/841401908.html
Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет с 16 по 22 августа
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 22 августа включительно вырастет до 3712,8 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя составит 439,36 рубля за тонну, перестав быть... ПРАЙМ, 11.08.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, пошлина, экспорт пшеницы, минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/14/834251466.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/14/834251466.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/14/834251465.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/14/834251465.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/14/834251453.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/14/834251453.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20230809/841349181.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 22 августа включительно вырастет до 3712,8 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя составит 439,36 рубля за тонну, перестав быть нулевой, на экспорт кукурузы — вырастет до 2175,1 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 233 доллара за тонну, на ячмень — при цене 172,4 доллара, на кукурузу — при цене 198,3 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 15 августа включительно составляет 2918,1 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя равна нулю, на экспорт кукурузы — 1759,7 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.