МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала сеть "Мираторг" и компанию группы British American Tobacco за распространение рекламы системы нагревания табака для потребления никотинсодержащей продукции, следует из сообщения ведомства.

"Комиссия ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала рекламодателю АО "МУМТ" и рекламораспространителю ООО "Продмир" (торговая сеть "Мираторг" — прим. ред.) предписание о прекращении нарушения. Также на компании были наложены штрафы", — говорится в сообщении.

ФАС РФ в апреле возбудила дело против сети "Мираторг" и компаний группы "Бритиш Американ Тобакко" (АО "Международные услуги по маркетингу табака", АО "Бритиш Американ Тобакко — СПБ") по признакам незаконного размещения рекламы системы устройства для нагревания табака "glohyper+".

Служба тогда установила: на конструкциях в торговом зале магазина "Мираторг" в Москве распространяется реклама системы нагревания табака "glohyper+", однако действующее законодательство предусматривает запрет на рекламу любой табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления.

В пресс-службе БАТ (российской структуры British American Tobacco) тогда же прокомментировали, что изучают материалы дела и предоставят свою аргументированную позицию после внимательного ознакомления с ними.

Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.