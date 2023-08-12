МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Выбирая напитки для банкета, летом лучше отдавать предпочтение белому вину — оно должно составлять примерно 60% от общего количества, а в холодное время года стоит выбирать красное, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Роскачество рассказало, хватит ли в России импортного вина

"Общая формула банкета примерно такова: 10-15% от общего количества вина уйдет на аперитив, когда гости будут собираться. Оставшаяся часть примерно поровну — белое и красное. Важно учесть время года, когда проходит мероприятие. В жаркую летнюю погоду стоит предусмотреть больше белого вина — примерно 60% от общего количества без учета аперитива, в холодное время года — больше красного", — приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна.

Он также отметил, что если на банкете будет 20-30 человек, то стоит больше внимания уделить подбору вин и их сочетанию с едой, сами вина могут быть более сложными. Если же речь идет о событии, на котором будет 200 или 300 гостей, главная задача — это правильно подобранное количество вина и "некий универсальный вкус винного ассортимента".

Эксперты советуют "быть проще" и рассчитывать количество вина на мероприятии по принципу: "один гость — одна бутылка". Дополнительно стоит предусмотреть резерв — примерно в 20% от общего количества вина.

По словам Саркисяна, важно учесть и стилистику вина: в выборе белых вин предусмотреть что-то более легкое к закускам. Например, Совиньон Блан, легкое Пино Гри. К основному рыбному блюду — что-то более сложное. Например, выдержанное шардоне. Тот же принцип действует и для красного вина.

А вот полусладкое вино можно заменить брютом. "Сейчас в моде брют, не бойтесь предлагать его гостям как замену полусладкому. В российских брютах достаточно высокий уровень сахара — он примерно соответствует уровню полусухого тихого вина. То же касается и тихих вин… Любителям полусладкого можно предложить вино из ароматических сортов винограда", — поделилась директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

В Роскачестве также рассказали, как проконтролировать, чтобы все вино было использовано по назначению, а персонал ресторана или банкетного зала не забрал себе что-то из винных запасов, особенно если алкоголь покупается не в ресторане, а приносится с собой, — организаторы могут подсчитывать бутылки выпитого вина, откладывать пробки в одно место, а также сохранять чеки на покупку алкоголя.