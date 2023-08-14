МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Больше трети россиян играют в лотерею, чтобы проверить удачу, при этом 5% опрошенных считают это занятие возможностью интересно провести время с семьей, говорится в исследовании холдинга "Ромир" и "Национальной лотереи", которое есть у РИА Новости. Исследование показало, на чем чаще всего экономят россияне в отпуске

По данным исследования, большинство россиян (77%), хотя бы раз в жизни играли в лотерею, при этом 38% россиян играют в лотерею реже раза в год, 29% — играют один-два раза в год, 9% — пару раз в месяц, и 1% — чаще. Тем не менее 23% опрошенных сказали, что никогда не играли в лотереи.

Чаще остальных (34%) такой ответ давали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом активнее всего в лотерею играют россияне от 35 до 59 лет. Самой высокой популярностью пользуются лотереи в Приволжском федеральном округе — там с разной частотой играют 84% опрошенных.

Также, согласно исследованию, 63% россиян играют уже давно — более пяти лет, и лишь 7% опрошенных начали покупать лотерейные билеты меньше года назад.

"Для большинства лотерея — это проверка удачи, так ответили 35% респондентов. 8% россиян играют в лотереи, чтобы стать состоятельнее, а 7% считают, что это веселое времяпрепровождение. 6% утверждают, что их интересует сам процесс игры, а некоторые используют игру как возможность интересно провести время с семьей (5%)", — говорится в исследовании, которое проводилось с 10 по 13 июля на базе "Единой панели данных" "Ромир" (Romir Consumer Scan Panel). В нем приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

"Выводы исследования указывают, что лотереи, в целом, продолжают привлекать россиян. Интерес сохраняют люди старших возрастов, а молодежь последнее время не так интересовалась этим видом досуга, переключившись на онлайн и мобильные развлечения", — прокомментировала итоги исследования исполнительный директор холдинга "Ромир" Инна Караева.