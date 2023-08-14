С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — ПРАЙМ. Россия не планирует делать закупки зерна в интервенционный фонд в 2023 года, так как зерновых культур достаточно для поддержания внутренней продовольственной безопасности, и, как следствие, нет потребности в закупках, сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Россия безвозмездно поставит зерно шести африканским странам

"Мы не планируем в этом году и в этом сезоне закупать зерно в интервенционный фонд. Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет", — пояснила замминистра.

В России с 2001 года действует механизм государственных закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, которые используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Минсельхоз в 2022 году сформировал запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна. Отраслевые ассоциации в прошлом году обращались в министерство с просьбой увеличить объем закупки зерна в госфонд из-за низких внутренних цен, при которых фермеры не могут покрыть понесенные издержки.