2023-08-14T13:35:00+03:00
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2023-08-14T13:35:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230814/841429815.html
В Минсельхозе рассказали о планах России по закупке зерна в госрезервы
Потребрынок
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Россия не планирует делать закупки зерна в интервенционный фонд в 2023 года, так как зерновых культур достаточно для поддержания внутренней продовольственной безопасности, и, как... ПРАЙМ, 14.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, зерно, минсельхоз, интервенционный фонд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — ПРАЙМ. Россия не планирует делать закупки зерна в интервенционный фонд в 2023 года, так как зерновых культур достаточно для поддержания внутренней продовольственной безопасности, и, как следствие, нет потребности в закупках, сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"Мы не планируем в этом году и в этом сезоне закупать зерно в интервенционный фонд. Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет", — пояснила замминистра.
В России с 2001 года действует механизм государственных закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, которые используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Минсельхоз в 2022 году сформировал запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна. Отраслевые ассоциации в прошлом году обращались в министерство с просьбой увеличить объем закупки зерна в госфонд из-за низких внутренних цен, при которых фермеры не могут покрыть понесенные издержки.