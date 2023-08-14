МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Введение "честных ценников", отражающих в том числе цену за округленную единицу измерения товара (килограмм или литр), потребует ручного пересчета, что не только может привести к издержкам со стороны торговых сетей, но и увеличит риски ошибок в расчетах, прокомментировал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Минпромторг не видит предпосылок для роста цен на продукты

В начале августа вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов на круглом столе по "шринкфляции" (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) представил макет "честного ценника". Так, на ценнике для молока было напечатано две графы — в одной дается цена производителя за упаковку, в другой — цена товара за литр. До этого, 6 июня, Чернышов сообщил РИА Новости, что внес в Госдуму законопроект, обязывающий магазины указывать цену за один килограмм.

В понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо Минпромторга в Государственно-правовое управление президента сообщила о том, что министерство раскритиковало предложения, связанные с "честной ценой", полагая, что торговля столкнется с серьезными расходами, пересчитывая вес и объем продуктов, что в итоге отразится на ценах. А для некоторых категорий товаров, в том числе чипсов или чая, такой подход и вовсе неактуален, считает ведомство.

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"В магазинах у дома ассортимент продукции как правило составляет около 5 тысяч SKU. В более крупных форматах торговли этот показатель еще больше. При этом доля уже взвешенных и упакованных производителем товаров в ассортименте любого магазина является подавляющей. Ручной пересчет стоимости таких товаров для вычисления стоимости за килограмм или литр предприятиями торговли не только приведет к существенному росту издержек ритейла, но значительно увеличит риски ошибок в расчетах, связанных с человеческим фактором", — заявил Караваев.

Он отметил, что проблемы введения покупателей в заблуждение нет — он защищен законом. По его словам, производители и поставщики обязаны указывать на упаковке широкий объем данных, включая вес и объем товара, а покупатель также вправе ознакомиться с сопроводительной документацией на товар, если у него возникли сомнения в указанных параметрах.

"Согласно проведенным исследованиям, абсолютное большинство потребителей обращают внимание на вес продукта во время его выбора. По данным Роскачества, 76% опрошенных покупателей делают это всегда и еще 21% время от времени. Более того, все участники того же исследования с той или иной периодичностью замечали снижение объемов некоторых товаров в торговых точках. Иными словами, покупатель осведомлен и имеет все возможности, чтобы отследить возможные изменения веса или объема приобретаемых товаров", — напомнил председатель президиума АКОРТ.