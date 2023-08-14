МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Майонез в России в июле в несетевой рознице подешевел за год на 2%, самый дешевый в среднем можно купить на Урале и на Кавказе, а самый дорогой — на Камчатке и Сахалине, сообщила РИА Новости руководитель big data компании "Эвотор" Полина Величкина. В Минсельхозе оценили обеспеченность России майонезом

"В несетевой рознице, по данным "Эвотора", в июле средняя цена майонеза составила 29 рублей за 100 грамм продукта. По сравнению с июнем она не изменилась, а к июлю 2022 года снизилась на 2%", — сообщила Величкина. Для исследования было проанализировано более 900 позиций (SKU) в более 30 тысячах точек несетевой торговли в РФ.

По данным компании, "самая высокая средняя цена в июле наблюдалась на Камчатке и в Сахалинской области — 40 рублей за 100 граммов", самая низкая средняя цена — в некоторых регионах Урала и Кавказа: например, в Свердловской области, Пермском и Ставропольском краях, Северной Осетии она составляла 24 рубля, в Дагестане и Кабардино-Балкарии — 23 рубля. В Москве в среднем 100 граммов майонеза стоят 38 рублей, в Санкт-Петербурге — 30 рублей.

Динамика цен на майонез в несетевой рознице была неоднородной, добавила Величкина: по данным компании, цены на майонез с начала года росли, но в июне-июле начали снижаться.

Согласно данным Росстата, майонез в июле текущего года в сравнении с июлем прошлого года подешевел на 2,47%, а по сравнению с июнем текущего года — на 0,18%; средняя его стоимость в июле в РФ составила 275,84 рубля за килограмм.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов. Минсельхоз РФ на фоне этой информации сообщил, что этого продукта в стране достаточно, выбора по разным ценам — тоже. Поставщики уведомляют отечественных ритейлеров о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения еще будут обсуждаться, сообщили позже РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).