МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Совет директоров одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz объявил о назначении на роль главы компании Карлоса Абрамс-Риверу, который с 2024 года сменит на этом посту Мигеля Патришио. В АКОРТ прокомментировали формирование цен на майонез

"Компания Kraft Heinz Company… объявила о том, что Совет директоров компании… назначил Карлоса Абрамс-Риверу главным исполнительным директором и членом совета директоров с 1 января 2024 года", — говорится в пресс-релизе.

Карлос Абрамс-Ривера занимал ряд управленческих должностей в американских компаниях, специализирующихся на производстве продуктов питания. С 2015 по 2020 года являлся директором нескольких подразделений Campbell Soup Company. Абрамс-Ривера с 2020 по 2021 года занимал должность главы подразделения Kraft Heinz в США, а впоследствии возглавил созданную в 2021 году общую зону "Северная Америка", включающую в себя бизнесы компании в США и Канаде.

Уходящий с поста гендиректора Kraft Heinz Мигель Патришио занимал эту должность с 2019 года. До этого — руководящие посты, преимущественно в отделах маркетинга, в различных компаниях, некоторые из которых занимались производством напитков. Как уточняется в релизе, Патришио будет занимать должность председателя совета директоров без исполнительных полномочий.

Kraft Heinz была основана в марте 2015 года путем слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. В портфель компании входят такие бренды как Kraft, Heinz, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Plasmon, Quero, Velveeta и другие.