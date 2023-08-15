МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Авиабилеты на новогодние праздники при покупке в сентябре могут обойтись дешевле: так, в прошлом году экономия на билетах в страны ближнего зарубежья составляла 23%, дальнего зарубежья — 20%, а при полетах по России — 10%, такая же разница ожидается и в этом году, рассказал РИА Новости директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон. Эксперт объяснил, когда выгоднее покупать авиабилеты при падающем рубле

"В прошлом году в среднем по России билеты туда-обратно на Новый год стоили 13 500 рублей, а при покупке в сентябре перелет стоил на 10% дешевле — 12 300 рублей… В прошлом году билеты туда-обратно на Новый год в страны дальнего зарубежья при покупке в сентябре стоили на 20% дешевле (44 400 рублей против 55 800 рублей). А в страны ближнего зарубежья в сентябре были в среднем на 23% дешевле (25 000 рублей против 32 300 рублей)", — сообщил Абрамзон, отметив, что "мы прогнозируем такую же разницу в этом году".

Он добавляет, что пользователи бронируют поездки в Вологду, Выборг и Петрозаводск на новогодние каникулы на 3-4 месяца раньше по сравнению с другими направлениями по России. Сильно заранее начинают планировать Новый год в Зеленоградске и других городах Калининградской области. Эксперт отметил, что на Новый год многие также выбирают празднование в Мурманске.

По словам Абрамзона, быстро заканчиваются места на новогодние каникулы в отелях кавказских курортов, Переславле-Залесском, Костроме, Суздале, Твери и Рязани. Сочи и Ялта тоже не обходятся без внимания россиян.