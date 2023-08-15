МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж коньяка в России в январе-июле вырос на 10,4% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 7,491 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. В России готовят перечень поручений по борьбе с нелегальным алкоголем

При этом, по данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 4%, до 126,856 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 17,6%, до 9,887 миллиона дал.

Продажи водки остались на том же уровне, составив 43,039 миллиона дал против прошлогодних 43,06 миллиона дал. А оборот продаж виноградных вин вырос на 5%, до 32,177 миллиона дал, шампанских и игристых — на 8,7%, до 10,482 миллиона дал. Тот же показатель для ликерных вин подскочил на 97,3%, до 689,4 тысячи дал.