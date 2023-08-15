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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230815/841442883.html
Продажи коньяка в России резко выросли в январе-июле
Потребрынок
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. Объем розничных продаж коньяка в России в январе-июле вырос на 10,4% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 7,491 миллиона декалитров (дал), следует... ПРАЙМ, 15.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, росалкогольрегулирование, продажи коньяка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж коньяка в России в январе-июле вырос на 10,4% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 7,491 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.
При этом, по данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 4%, до 126,856 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 17,6%, до 9,887 миллиона дал.
Продажи водки остались на том же уровне, составив 43,039 миллиона дал против прошлогодних 43,06 миллиона дал. А оборот продаж виноградных вин вырос на 5%, до 32,177 миллиона дал, шампанских и игристых — на 8,7%, до 10,482 миллиона дал. Тот же показатель для ликерных вин подскочил на 97,3%, до 689,4 тысячи дал.