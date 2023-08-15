МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Авито" и "Почта России" запустили новый формат оплаты в тестовом режиме — теперь можно оплачивать покупки через "Авито Доставку" после их получения; если партнеры решат масштабировать опцию, она станет доступна всем пользователям осенью, следует из сообщения "Почты России". "Почта России" запустила новый формат почтовых отделений

"Авито" и "Почта России" запустили в тестовом режиме оплату при получении для покупок через "Авито Доставку". Пользователь может оплатить заказ после того, как проверит посылку в отделении и удостоверится, что с товаром все в порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше при оформлении "Авито Доставки" покупатель предварительно оплачивал товар на платформе картой, банк-партнер замораживал эту сумму и деньги переводились продавцу после того, как покупатель проверит и примет товар. Сейчас же можно выбрать альтернативный вариант — способ оплаты "При получении": покупатель может оплатить заказ вместе со стоимостью доставки и комиссией за услугу при получении в отделении "Почты России", наличными или картой.

"Сейчас оплата при получении работает в тестовом режиме для части пользователей, она доступна в ограниченном количестве отделений "Почты России". В случае, если партнеры решат масштабировать опцию, она станет доступна всем пользователям осенью этого года", — добавили там.

Оплата при получении действует для товаров, у которых нет значков "14 дней на возврат", а оплатить новым способом можно не более трех товаров.

"Для нас стратегически важно, чтобы те же возможности, к которым люди привыкли в стандартных интернет-магазинах, были доступны и для наших уникальных сделок между частными лицами", — поделился директор по логистике "Авито" Сергей Пустыльник.