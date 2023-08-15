МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Выручка российских онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2023 года выросла на 37% — до 35,4 миллиарда рублей, что свидетельствует о возвращении значимой положительной динамики, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily (есть в распоряжении РИА Новости). Продажи коньяка в России резко выросли в январе-июле

"В первом полугодии 2023 года выручка российских онлайн-кинотеатров (ОК) выросла на 37% год к году, до 35,4 млрд руб. Это может свидетельствовать о возвращении значимой положительной динамики, которой фактически не наблюдалось в течение 2022-го", — говорится в исследовании.

Выручка онлайн-кинотеатров в России с 2018 года росла в среднем на 52% ежегодно, но по итогам 2022 года, как зафиксировал TelecomDaily, рост замедлился в 10 раз и составил всего 5%. Сейчас выручка 40 сервисов составляет 35,4 миллиарда против 25,9 миллиарда рублей годом ранее.

Многие онлайн-кинотеатры сделали ставку на оригинальный контент. Также укрепила позиции платная модель, в которую входит оплата подписки, а также плата за единицу контента. Рекламная модель (бесплатный просмотр при условии обязательной рекламы) принесла 9% выручки в первом полугодии 2023 года в сравнении с 11% годом ранее.

"Если измерять рынок ОК в деньгах, то мы наблюдаем его оживление. С одной стороны, возвращаются зрители, привлеченные новым контентом. Судя по другим нашим исследованиям, сервисы, сделавшие ставку на originals, получают новых абонентов. Кроме того, сказалось и поднятие цен у таких ОК, как "Кинопоиск" и Kion", — прокомментировал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Среди онлайн-кинотеатров по выручке лидирует "Кинопоиск" – его доля на рынке в денежном выражении составляет около 40%. На втором месте "Иви" — 19%, на третьем Wink — 13%. На четвертом месте остался Okko — 10,5%, а пятое место делят между собой Start и Kion — по 8,5%.