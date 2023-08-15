2023-08-15T09:35:33+03:00
2023-08-15T09:35:33+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230815/841443737.html
Минпромторг ждет постепенного улучшения качества российских контактных линз
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. Спрос на отечественные контактные линзы в РФ есть, их производство растет, а качество постепенно будет увеличиваться в соответствии с требованиями потребителей, заявил РИА... ПРАЙМ, 15.08.2023
потребрынок, фармацевтика, бизнес, новости, россия, минпромторг, контактные линзы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Спрос на отечественные контактные линзы в РФ есть, их производство растет, а качество постепенно будет увеличиваться в соответствии с требованиями потребителей, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
"В первом квартале 2023 года объем производства контактных линз в стране вырос на 10,5%, то есть спрос есть. Поскольку на российского производителя стали обращать внимание и использовать его продукцию, значит, качество постепенно будет расти в соответствии с требованиями клиентов", — сказал он.
Осьмаков также напомнил, что в РФ девять производителей контактных линз, включая тех, кто поставляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья — например "Фирма Конкор". "Что касается их качества, то для системы государственного регулирования обращения медицинских изделий оно заключается в следующем: если продукция допущена к обороту, то она априори качественная. Хуже или лучше импортного — это решает сам потребитель", — сказал он, отвечая на вопрос о критике их качества россиянами.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.