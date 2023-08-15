МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Спрос на отечественные контактные линзы в РФ есть, их производство растет, а качество постепенно будет увеличиваться в соответствии с требованиями потребителей, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. Минпромторг будет создавать в Африке логистические хабы

"В первом квартале 2023 года объем производства контактных линз в стране вырос на 10,5%, то есть спрос есть. Поскольку на российского производителя стали обращать внимание и использовать его продукцию, значит, качество постепенно будет расти в соответствии с требованиями клиентов", — сказал он.

Осьмаков также напомнил, что в РФ девять производителей контактных линз, включая тех, кто поставляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья — например "Фирма Конкор". "Что касается их качества, то для системы государственного регулирования обращения медицинских изделий оно заключается в следующем: если продукция допущена к обороту, то она априори качественная. Хуже или лучше импортного — это решает сам потребитель", — сказал он, отвечая на вопрос о критике их качества россиянами.

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