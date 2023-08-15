МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, увеличила чистую розничную выручку в первом полугодии на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 98,5 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании. X5 Group во втором квартале сократила чистую прибыль на два процента

Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов (like-for-like, LfL) группы в первом полугодии снизилась на 3,2% в годовом выражении в результате снижения показателей гипермаркетов. Чистая розничная выручка гипермаркетов "О'Кей" снизилась на 4,6% и составила 68,1 миллиарда рублей, снижение выручки сопоставимых магазинов составило 5,4% по сравнению с аналогичным показателем предшествующего года.

Общие онлайн-продажи гипермаркетов "О'Кей" в четвертом квартале выросли на 26,3%, до 3,8 миллиарда рублей и составили 5,6% от выручки сети.

Чистая розничная выручка сети дискаунтеров "Да!" выросла на 19,2% в годовом выражении, до 30,4 миллиарда рублей, благодаря росту выручки сопоставимых магазинов на 3,1% и расширению сети.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на 30 июня 2023 года компания управляет 282 магазинами: 77 гипермаркетами и 205 магазинами "Да!".