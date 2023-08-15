ГААГА, 15 авг — ПРАЙМ. Распределительные центры супермаркетов в Нидерландах начинают заполняться шоколадом и печеньем к началу учебного года и уже очевидно, что цены на них вырастут из-за подорожания какао и сахара, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Свежая рыба сильно подорожала в этом году в Нидерландах, пишут СМИ

Нидерландский производитель шоколада Droste сообщил телекомпании, что его шоколадные конфеты подорожают в этом году на 10-15%. Как отмечается, с учетом прошлогоднего повышения цен потребители в Нидерландах будут платить за шоколад на 30% больше, чем до российской спецоперации на Украине.

"Мы сейчас платим на 50% больше за какао и на 25% больше за сахар", — заявил коммерческий директор Droste Бернар Бруммелар.

В дополнение к увеличению стоимости сырья, компания сталкивается с более высокими затратами на электроэнергию, упаковку, транспортировку и рабочую силу. "В прошлом году энергия стоила в четыре раза больше, чем до пандемии коронавируса", — отметил Бруммелар.

Также обстоят дела в Нидерландах и с печеньем. "Я полагаю, что в этом году пепернот (голландское рождественское печенье — ред.) подорожает на 20%", — цитирует NOS директора и владельца производителя печенья и бисквита Van Delft Biscuits Оскара де Ланге.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах в этом году сильно подорожала свежая рыба, в том числе из-за инфляции и больших расходов рыбаков. Цены на треску и морской язык выросли более чем на 12% по сравнению с прошлым годом.