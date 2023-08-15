МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Открывшиеся в России магазины под брендом Just Clothes, которые покупатели успели прозвать аналогом Uniqlo, работают под собственными товарным знаками и не нарушают права зарубежной сети, при этом сама по себе концепция не является охраняемым объектом интеллектуальной собственности, рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Эксперты поделились ожиданиями насчет ключевой ставки

В конце июля в Москве открылся первый флагманский магазин Just Clothes, а следом и другие точки — сеть запустила отечественная компания "Трейд Менеджмент", управляющая Lady & Gentleman City. Однако пользователи в сети сразу окрестили новую сеть аналогом Uniqlo. Этому поспособствовали не только похожие логотипы — красный квадрат с белыми буквами на нем, — но и визуальная схожесть представленной коллекции с вещами, которые ранее продавались у японского бренда.

"Айдентика магазинов Just Clothes защищена целой серией товарных знаков, действующих на территории России. Навскидку можно насчитать более 10 товарных знаков (в отношении надписи и логотипа — ред.)… Учитывая, что компания зарегистрировала целый ряд товарных знаков, риск оспаривания регистраций можно считать низким даже при агрессивной позиции Uniqlo", — считает Акиншина.

По ее словам, магазины ведут деятельность под собственными зарегистрированными товарными знаками и не нарушают какие-либо права Uniqlo на средства индивидуализации. Также Акиньшина заявила, что концепция Uniqlo не является охраняемым объектом интеллектуальной собственности.

В марте 2022 года японский бренд Uniqlo заявил, что приостанавливает деятельность в России из-за возникших трудностей, в том числе и работу интернет-магазина. При этом компания не объявляла о полном уходе из страны и обещала поддерживать сотрудников. В середине июня 2023 года статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов также отметил, что компания, как и Adidas, пока не приняла решение об уходе с российского рынка, хотя магазины сейчас закрыты.