Айдентика Just Clothes защищена целой серией товарных знаков, сказала эксперт
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Открывшиеся в России магазины под брендом Just Clothes, которые покупатели успели прозвать аналогом Uniqlo, работают под собственными товарным знаками и не нарушают права зарубежной сети, при этом сама по себе концепция не является охраняемым объектом интеллектуальной собственности, рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
В конце июля в Москве открылся первый флагманский магазин Just Clothes, а следом и другие точки — сеть запустила отечественная компания "Трейд Менеджмент", управляющая Lady & Gentleman City. Однако пользователи в сети сразу окрестили новую сеть аналогом Uniqlo. Этому поспособствовали не только похожие логотипы — красный квадрат с белыми буквами на нем, — но и визуальная схожесть представленной коллекции с вещами, которые ранее продавались у японского бренда.
"Айдентика магазинов Just Clothes защищена целой серией товарных знаков, действующих на территории России. Навскидку можно насчитать более 10 товарных знаков (в отношении надписи и логотипа — ред.)… Учитывая, что компания зарегистрировала целый ряд товарных знаков, риск оспаривания регистраций можно считать низким даже при агрессивной позиции Uniqlo", — считает Акиншина.
По ее словам, магазины ведут деятельность под собственными зарегистрированными товарными знаками и не нарушают какие-либо права Uniqlo на средства индивидуализации. Также Акиньшина заявила, что концепция Uniqlo не является охраняемым объектом интеллектуальной собственности.
В марте 2022 года японский бренд Uniqlo заявил, что приостанавливает деятельность в России из-за возникших трудностей, в том числе и работу интернет-магазина. При этом компания не объявляла о полном уходе из страны и обещала поддерживать сотрудников. В середине июня 2023 года статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов также отметил, что компания, как и Adidas, пока не приняла решение об уходе с российского рынка, хотя магазины сейчас закрыты.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230815/841454891.html