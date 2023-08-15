МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Россияне в этом сезоне переключились на отечественные солнцезащитные средства, однако популярностью продолжают пользоваться и известные зарубежные марки, рассказали РИА Новости опрошенные косметические сети. Эксперты выяснили, сколько россиян не смогли полноценно отдохнуть летом

"За июнь-июль 2023 года аналитики "Лэтуаль" отмечают повышение спроса на отечественные средства солнцезащиты на 139% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сейчас из всех брендов солнцезащитных средств более четверти – российские", — подсчитали в сети "Лэтуаль".

Там также подчеркнули, что лидерами продаж средств с SPF стали отечественные Sun Focus, Librederm и Mixit.

Интерес к российским средствам, в том числе собственным торговым маркам, отмечают и в "Улыбке радуги". "Основной объем продаж (более 90%) составляет средний ценовой сегмент. Покупательский спрос переключился на собственные торговые марки компании. Чаще всего в магазинах "Улыбка радуги" в течение двух месяцев лета покупали солнцезащитные кремы и масла для загара Weis, спреи и гели для загара Defance, детское молочко для загара Bambolina", — подчеркнули в сети.

В свою очередь в "Рив Гош" заметили, что продажи солнечных линеек российских марок в этом сезоне выросли в 10 раз в сравнении с прошлым годом. При этом структура ассортимента по типу средств кардинально не изменилась: 43% покупателей по-прежнему отдают предпочтение средствам с высокой степенью защиты SPF 50.

Однако в компании подчеркнули, что если говорить о продажах в целом, то в магазинах сети лидирующую позицию в группе солнцезащитных средств по-прежнему "занимают известные европейские марки", но их доля оказалась существенно ниже, чем была год назад.