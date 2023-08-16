МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Власти вернулись к обсуждению вопроса о дистанционной торговле алкоголем, пишут "Ведомости". Россияне предъявили требования к онлайн-торговле алкоголем

По данным издания, парламентарии готовят к внесению в Госдуму обновленный проект закона, разрешающий онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах.

При этом Минфин концептуально поддерживает инициативу при условии обеспечения контроля и соблюдения запретов и ограничений.

Такие ведомства, как Минпромторг, Роскомнадзор и Росалкогольрегулирование, "концептуально поддерживают" проект, хотя имеют замечания в части маркировки алкопродукции, блокировки сайтов, где выявлены нарушения.

Ранее сообщалось, что председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас отозвал направленный в кабмин проект, который предусматривал легализацию алкоголем через интернет. Документ предусматривал право продавать алкоголь онлайн с доставкой для лицензированных компаний, при условии включения сайта продавца в спецреестр.