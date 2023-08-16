2023-08-16T02:09:35+03:00
2023-08-16T02:09:35+03:00
2023-08-16T02:09:35+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230816/841462708.html
Власти вернулись к вопросу о дистанционной торговле алкоголем, пишет СМИ
Потребрынок
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Власти вернулись к обсуждению вопроса о дистанционной торговле алкоголем, пишут "Ведомости". По данным издания, парламентарии готовят к внесению в Госдуму обновленный проект... ПРАЙМ, 16.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, алкоголь, онлайн-торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Власти вернулись к обсуждению вопроса о дистанционной торговле алкоголем, пишут "Ведомости".
По данным издания, парламентарии готовят к внесению в Госдуму обновленный проект закона, разрешающий онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах.
При этом Минфин концептуально поддерживает инициативу при условии обеспечения контроля и соблюдения запретов и ограничений.
Такие ведомства, как Минпромторг, Роскомнадзор и Росалкогольрегулирование, "концептуально поддерживают" проект, хотя имеют замечания в части маркировки алкопродукции, блокировки сайтов, где выявлены нарушения.
Ранее сообщалось, что председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас отозвал направленный в кабмин проект, который предусматривал легализацию алкоголем через интернет. Документ предусматривал право продавать алкоголь онлайн с доставкой для лицензированных компаний, при условии включения сайта продавца в спецреестр.