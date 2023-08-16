МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Средний чек россиян в магазинах косметики по итогам июня-июля составил 6 286 рублей, что более чем вдвое больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

"Сумма покупок в магазинах косметики увеличилась на 120% в первые два месяца лета 2023 года по сравнению с этим же периодом прошлого года. То есть с 2 853 рублей до 6 286 рублей", — подсчитали аналитики.

В парикмахерских и салонах красоты, по данным авторов исследования, наблюдалась та же тенденция. Средний чек увеличился на 68% в июне-июле 2023 года по сравнению с 2022 годом – с 765 рублей до 1 289 рублей.

Кроме того, аналитики сообщили, что чаще всего покупали косметику в феврале 2023 года. Так, в последний зимний месяц зафиксировано на 168% больше транзакций, чем в январе, и на 101% — по сравнению с мартом. Показатель объясняется гендерными праздниками, в период которых часто дарят косметические средства или сертификаты.

Услугами парикмахерских и салонов красоты, отметили авторы исследования, чаще всего пользовались в мае и июне 2023 года. Так, в эти месяцы количество транзакций было на 2% больше, чем в марте и апреле, и на 36% по сравнению с январем и февралем. "В парикмахерских готовились к выпускным, а салонах красоты – к летнему сезону и периоду отпусков", — объясняют в сервисе такую динамику.