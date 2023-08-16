МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Желающим приобрести одежду черного цвета и при этом сэкономить следует отправляться на шопинг летом, а за цветными вещами — зимой, поделилась с РИА Новости мнением эксперт по маркетплейсам и основатель компании Yuta-marketplace Юлия Некрасова. Эксперт рассказала об "аналоге" Uniqlo в России

"Интересный момент, на котором можно сэкономить – это цвет одежды", — рассказала она. Так, по ее словам, с завершением летнего сезона цены на "летние цвета" снижаются, а на темные — начинают повышаться. "То есть одну и ту же модель, предположим, офисных брюк, в черном цвете можно купить дешевле летом, а в голубом или бежевом — зимой. Также есть тренд повышения цен на белое с середины апреля", — пояснила эксперт.

При этом товары для дома, пик спроса на которые приходится на осень и весну, стоит присматривать уже летом, когда люди в отпусках и на этом рынке затишье.

Эксперт подчеркнула, что покупка "не в сезон" — это всегда хороший способ сэкономить. "Общее правило – планировать сезонные покупки в конце предыдущего сезона, когда скидки на них максимальные. Например, зимнюю одежду и обувь, зимнюю резину, коньки или лыжи — в феврале-марте, но не позже, так как можно уже не найти интересный ассортимент или нужные размеры", — пояснила Некрасова.

Однако поставщики уже с начала августа начали выставлять на маркетплейсах свои новые товары для сезона теплой одежды. Поэтому на онлайн-платформах можно приобрести осеннюю и зимнюю одежду по выгодной цене уже в конце лета, так как продавцы ставят цену ниже, чтобы занять лидирующие позиции. А в конце сентября-октябре ее стоимость, соответственно, увеличится, заключила эксперт.