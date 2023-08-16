МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, приходящийся на акционеров, по итогам прошлого полугодия составила 3,495 миллиарда датских крон (322 миллиона долларов) после убытка в 5,276 миллиарда крон (723 миллиона долларов) годом ранее, следует из финансовой отчетности компании. Аналитики назвали самое продаваемое пиво в России

Разводненная прибыль на акцию за эти шесть месяцев составила 25,5 кроны (2,35 доллара) после убытка в 37,4 кроны (5,13 доллара) годом ранее. Выручка Carlsberg выросла на 6,6% — до 37,788 миллиарда крон (3,5 миллиарда долларов). Органический рост продаж за полугодие составил 0,8%.

Операционная прибыль за полугодие составила 6,272 миллиарда крон (579 миллиона долларов), что на 2,6% ниже показателя годичной давности. Органический рост операционной прибыли составил 11,2%.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек.