2023-08-16T10:02:24+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230816/841465529.html
Carlsberg вышла в прибыль в перовом полугодии после убытка годом ранее
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. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, приходящийся на акционеров, по итогам прошлого полугодия составила 3,495 миллиарда... ПРАЙМ, 16.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, приходящийся на акционеров, по итогам прошлого полугодия составила 3,495 миллиарда датских крон (322 миллиона долларов) после убытка в 5,276 миллиарда крон (723 миллиона долларов) годом ранее, следует из финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию за эти шесть месяцев составила 25,5 кроны (2,35 доллара) после убытка в 37,4 кроны (5,13 доллара) годом ранее. Выручка Carlsberg выросла на 6,6% — до 37,788 миллиарда крон (3,5 миллиарда долларов). Органический рост продаж за полугодие составил 0,8%.
Операционная прибыль за полугодие составила 6,272 миллиарда крон (579 миллиона долларов), что на 2,6% ниже показателя годичной давности. Органический рост операционной прибыли составил 11,2%.
Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек.