МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Производство парфюмерии в России выросло во втором квартале почти на 50% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 20,4 миллиона упаковок, следует из сообщения оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россиянам рассказали, какую одежду дешевле покупать летом, а какую зимой

"Производство парфюма во втором квартале 2023 года составило 20,4 миллиона упаковок… В первом квартале этот показатель находился на уровне 18,9 миллиона упаковок, то есть рост составил 7,9%. Еще более значительный рост продемонстрировали российские парфюмеры в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тогда было произведено 13,8 миллиона упаковок, то есть к прошлому году рост составил 47%", — подсчитали там.

Отмечается, что большую часть этого рынка занимает туалетная вода — за период с апреля по июнь её производство составило 10,595 тысячи флаконов, и это 51,8% от общего объема производства.

В региональном разрезе, согласно данным ЦРПТ, больше всего духов произвели в Центральном федеральном округе — 14,687 тысячи флаконов (71,9% от общего объема производства в стране). Приволжский федеральный округ занял второе место, там во втором квартале выпустили 3,291 тысячи упаковок парфюмерии (16,1%). Далее расположились СКФО, СФО и ЮФО.