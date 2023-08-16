МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Среднестатистический россиянин потребляет около 0,5 килограмма меда в год, это почти полностью отечественный продукт с долей импорта менее 1%, говорится в сообщении Россельхозбанка. Россельхозбанк обсуждает создание "дочки" для SWIFT, сообщил источник

"Эксперты Россельхозбанка в рамках Медового Спаса провели исследование производства и потребления меда в России. По подсчетам аналитиков Центра отраслевой экспертизы, среднестатистический россиянин потребляет около 0,5 килограмма меда в год. Практически весь потребляемый мед производится внутри страны. Объем импорта составляет менее 1% потребления", — говорится в сообщении.

По данным банка, с 2017 года производство меда в РФ растет со средним темпом 1% в год — так, в 2022 году было произведено чуть больше 67 тысяч тонн меда, а в топ-5 медоносных регионов вошли Башкирия (7 тысяч тонн), Алтайский край (4,6 тысячи тонн), Воронежская область (4,4 тысячи тонн), Татарстан (4,1 тысячи тонн) и Краснодарский край (3,5 тысячи тонн).

Из регионов-лидеров быстрее всего растет производство меда в Воронежской области: там средний темп прироста за последние пять лет составил 21%, тогда как в остальных вошедших в топ-5 регионах этот показатель не превышал 5%.

По данным Росстата, в 2022 году в РФ насчитывалось 2,7 миллиона пчелосемей, из которых 93,6% пчелосемей сосредоточено в хозяйствах населения, 1,7% — в сельскохозяйственных организациях и 4,6% — в крестьянских (фермерских) хозяйствах. При этом в последних производство меда росло опережающими темпами — в 2022 году прирост составил 14,3%, тогда как во всех категориях хозяйств — 3,8%.

В банке также обратили внимание на рост продаж меда, а также агротуров на "пчелиные фермы" через собственный маркетплейс: например, за прошлый год там было продано около 14,5 тонн меда, а с января по август 2023 – уже свыше 17 тонн. В свою очередь туры на 19 пасек с начала года посетило около 500 человек, что в три раза выше итогов за весь прошлый год.