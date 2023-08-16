МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Без госрегулирования цен и поддержки россиян стоит ждать дальнейший роста цен после повышения ставки ЦБ РФ, заявила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб ("Единая Россия"). ЦРПТ отметил рост производства парфюмерии в России

"Боюсь, что без регулирования цен со стороны государства, да, дальнейший рост стоит ожидать (после увеличения ставки ЦБ)… Самое важное — нужно обеспечить семьи поддержкой", — сообщила она РИА Новости в ответ на вопрос корреспондента о возможном повышении цен.

Она также напомнила, что традиционно осенью наблюдается снижение цен на некоторые продукты.

"Есть выращивание продуктов на своем огороде, но цены в магазинах продолжают расти даже на товары, которые можно выращивать там… Выигрывают от этого перекупщики", — сообщила Бессараб.

Утром 15 августа совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта. Это максимум с мая 2022 года.