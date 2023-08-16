2023-08-16T13:17:35+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230816/841470828.html
В Госдуме опасаются повышения цен после роста ставки ЦБ
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https://россиясегодня.рф
. Без госрегулирования цен и поддержки россиян стоит ждать дальнейший роста цен после повышения ставки ЦБ РФ, заявила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб... ПРАЙМ, 16.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Без госрегулирования цен и поддержки россиян стоит ждать дальнейший роста цен после повышения ставки ЦБ РФ, заявила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб ("Единая Россия").
"Боюсь, что без регулирования цен со стороны государства, да, дальнейший рост стоит ожидать (после увеличения ставки ЦБ)… Самое важное — нужно обеспечить семьи поддержкой", — сообщила она РИА Новости в ответ на вопрос корреспондента о возможном повышении цен.
Она также напомнила, что традиционно осенью наблюдается снижение цен на некоторые продукты.
"Есть выращивание продуктов на своем огороде, но цены в магазинах продолжают расти даже на товары, которые можно выращивать там… Выигрывают от этого перекупщики", — сообщила Бессараб.
Утром 15 августа совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта. Это максимум с мая 2022 года.