АСТАНА, 16 авг — ПРАЙМ. Рестораны, до 2023 года работавшие в Казахстане под маркой McDonald's, а после ухода американской компании возобновившие деятельность без бренда — под вывесками "Мы открыты", — заинтриговали казахстанцев очередной сменой названий, передает корреспондент РИА Новости. В Казахстане оценили рост товарооборота со странами ЕАЭС

McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) приостановил работу еще в середине ноября 2022 года из-за ограничений в местных поставках. В январе 2023 года рестораны вернулись к работе под временными вывесками "Мы открыты". Глава ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января говорил журналистам, что после ухода McDonald's перед компанией стояла задача возобновить работу, возможно, без бренда, а в дальнейшем — под новым локальным брендом.

Как передает корреспондент РИА Новости, в городах присутствия сети, которая управляется ТОО Food Solutions KZ, в среду на ресторанах появились "именные" вывески на казахском языке — "Мен Араймын" (Я Арай), "Мен Бекзатпын" (Я Бекзат), "Мен Александрмын" (Я Александр) и так далее.

Казахстанцы в социальных сетях активно обмениваются информацией об "именных" ресторанах в поисках точек, носящих именно их имя. Ресторанный омбудсмен предупредил о подорожании суши и роллов в России

Пресс-служба компании не комментирует маркетинговую акцию, сохраняя интригу. "На данном этапе мы можем сказать, что вывески 24 ресторанов в шести городах Казахстана были изменены на новые. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, и очень скоро вы все узнаете", — сообщила пресс-служба.

По мнению представителей рекламного рынка, компания таким образом запустила "тизерную" акцию, подготавливая почву перед ребрендингом.

Франчайзи McDonald's в Казахстане являлся крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. В конце марта суд в Астане приговорил Боранбаева к восьми годам лишения свободы по делу о хищениях в газовой сфере. Однако в июле приговор был отменен. Уголовное дело будет рассмотрено в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции.

McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".