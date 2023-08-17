В России осталось около десяти магазинов Uniqlo, арендодатели не хотят простоев
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Порядка 10 магазинов, все из которых закрыты, осталось у японского бренда Uniqlo в России, однако арендодатели, несмотря на поступающую оплату, не готовы больше ждать и предлагают помещения отечественным и турецким брендам, рассказал РИА Новости президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
"До марта 2022 года на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo… На январь 2023 года их осталось 27, и все они были закрыты. Сейчас, по нашим данным, осталось около 10 магазинов", — заявил он.
Эксперт отметил, что, по данным союза, компания платила за все объекты, но "никому не нужны закрытые витрины". "Большая часть арендодателей уже не готовы ждать и активно предлагают помещения Uniqlo российским, турецким брендам, а также размещают department store российских дизайнеров", — подчеркнул Шакиров.
Источник на рынке, в свою очередь, сообщил агентству, что много помещений бренда забрали Lady & Gentleman под новую сеть Just Clothes, часть также отошла "Снежной королеве", Melon Fashion Group, Gloria Jeans и Lime. Собеседник также уточнил, что Uniqlo уволила и своего директора по развитию в России, которая отвечала за недвижимость.
РИА Новости направило запрос в Минпромторг РФ.
В марте 2022 года японский бренд Uniqlo заявил, что приостанавливает деятельность в России из-за возникших трудностей, в том числе и работу интернет-магазина. При этом компания не объявляла о полном уходе из страны и обещала поддерживать сотрудников. В середине июня 2023 года статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов также отметил, что компания пока не приняла решение об уходе с российского рынка, хотя магазины сейчас закрыты.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230817/841481461.html