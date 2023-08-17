МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Порядка 10 магазинов, все из которых закрыты, осталось у японского бренда Uniqlo в России, однако арендодатели, несмотря на поступающую оплату, не готовы больше ждать и предлагают помещения отечественным и турецким брендам, рассказал РИА Новости президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Gloria Jeans открыла свой магазин на месте Uniqlo

"До марта 2022 года на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo… На январь 2023 года их осталось 27, и все они были закрыты. Сейчас, по нашим данным, осталось около 10 магазинов", — заявил он.

Эксперт отметил, что, по данным союза, компания платила за все объекты, но "никому не нужны закрытые витрины". "Большая часть арендодателей уже не готовы ждать и активно предлагают помещения Uniqlo российским, турецким брендам, а также размещают department store российских дизайнеров", — подчеркнул Шакиров.

Источник на рынке, в свою очередь, сообщил агентству, что много помещений бренда забрали Lady & Gentleman под новую сеть Just Clothes, часть также отошла "Снежной королеве", Melon Fashion Group, Gloria Jeans и Lime. Собеседник также уточнил, что Uniqlo уволила и своего директора по развитию в России, которая отвечала за недвижимость.

РИА Новости направило запрос в Минпромторг РФ.

В марте 2022 года японский бренд Uniqlo заявил, что приостанавливает деятельность в России из-за возникших трудностей, в том числе и работу интернет-магазина. При этом компания не объявляла о полном уходе из страны и обещала поддерживать сотрудников. В середине июня 2023 года статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов также отметил, что компания пока не приняла решение об уходе с российского рынка, хотя магазины сейчас закрыты.