МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и правительству Москвы рассмотреть вопрос создания в столице особой экономической зоны (ОЭЗ) в сфере киноиндустрии и мерах поддержки резидентов. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Путин и Собянин откроют пассажирское движение по МЦД-3

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы рассмотреть вопросы о создании на территории города Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера) и о специальных мерах поддержки резидентов указанной особой экономической зоны, включая предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов. Доклад — до 30 сентября 2023 года", — говорится в документе.

ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТЧИКОВ

Путин также поручил кабмину до 30 сентября проработать вопрос оказания финподдержки разработчикам программ, используемых в российской киноиндустрии.

"Рассмотреть вопрос об оказании мер финансовой поддержки отечественным разработчикам приоритетных программных продуктов, используемых в производственном цикле киноиндустрии", — сказано в перечне поручений. Путин поручил подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр

Российский лидер дал такое поручение после посещения выставки креативной экономики в Москве.

ДЕТСКОЕ АНИМАЦИОННОЕ КИНГО

Кроме того, Путин поручил скорректировать законодательство для возможности полного госфинансирования анимационных фильмов для детей.

"Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества", — сказано в тексте поручений.

Срок исполнения данного поручения — 30 сентября 2023 года.