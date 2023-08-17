МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2023 года увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,649 миллиарда рублей, следует из её отчётности. Carlsberg вышла в прибыль в перовом полугодии после убытка годом ранее

Выручка по итогам полугодия увеличилась на 15,6% — до 102,814 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 71,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,931 миллиарда рублей.