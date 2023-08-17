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"Черкизово" вышла в прибыль в первом полугодии
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Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2023 года увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,649 миллиарда... ПРАЙМ, 17.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, прибыль, черкизово
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2023 года увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,649 миллиарда рублей, следует из её отчётности.
Выручка по итогам полугодия увеличилась на 15,6% — до 102,814 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 71,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,931 миллиарда рублей.