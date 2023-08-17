МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россияне во втором квартале текущего года стали тратить на корма для животных на 5% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года, а сам корм подорожал на 3,1%, рассказал РИА Новости руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов. Россельхозбанк подсчитал, сколько меда потребляют россияне за год

"По данным гибридной потребительской панели, разработанной российской исследовательской компанией NTech, во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года россияне стали тратить на корма для животных на 5% больше", — сообщил Ардалионов.

Он добавил, что затраты на сухие и влажные корма для кошек выросли на 6-7%, при этом расходы на сухие корма для собак сократились на 1%. Эксперт подчеркнул, что влажные и сухие для кошек и собак составляют 90% потребления как в физическом, так и в денежном выражении.

"С начала года корма эффективно подорожали на 3,1%. Сильнее всего (на 4,6%) подорожали сухие корма для кошек", — отметил эксперт.

При этом корма для хомяков, рыб, крыс, хорьков и птиц, подешевели почти на треть. Такую динамику он объяснил активной и сложной миграцией между брендами. По словам Ардалионова, во втором квартале доля пяти основных брендов — Whiskas, Felix, Kitekat, Purina One и Chappi — год к году выросла на 10%, до 63%.

Wildberries подсчитали для РИА Новости, что спрос на корма для домашних питомцев в онлайн-сегменте растет. Так, во втором квартале текущего года россияне приобрели на 93% больше корма, чем за аналогичный период 2022 года. "Наиболее динамичными темпами растет спрос на корма для рептилий и черепах (+111%), а также сухие корма для кошек и собак (+94%)", — следует из сообщения компании.

В среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России с 8 по 14 августа ускорилась до 0,1% с 0,01% неделей ранее, а сухие корма для домашних животных подорожали на 0,1%.