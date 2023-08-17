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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230817/841498918.html
Украина причислила владельца AliExpress к "международным спонсорам войны"
Потребрынок
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции... ПРАЙМ, 17.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, украина, aliexpress
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией.
"НАПК внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Владельцем ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Отмечается, что по состоянию на 2023 год компания продолжает вести дела в России, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров, прибыль за прошлый год составила 16,3 миллиарда рублей.
В НАПК уточнили, что список "международных спонсоров войны" является инструментом для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.