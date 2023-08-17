МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией. Путин поручил продвигать российские маркетплейсы за рубежом

"НАПК внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Владельцем ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Отмечается, что по состоянию на 2023 год компания продолжает вести дела в России, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров, прибыль за прошлый год составила 16,3 миллиарда рублей.

В НАПК уточнили, что список "международных спонсоров войны" является инструментом для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.