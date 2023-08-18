МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Около 99% нелегальных онлайн-продаж алкоголя в России осуществляются продавцами без соответствующей лицензии, больше половины продукции является фальсификатом, следует из данных НИФИ Минфина, с которыми ознакомилось РИА Новости. Клишас отозвал проект о легализации онлайн-торговли алкоголем, пишет СМИ

Онлайн-продажа алкоголя в России на данный момент не разрешена законом. Предлагались различные проекты по легализации данного механизма, однако финального решения принято не было.

"Лишь 0,6% от объема нелегальных интернет-продаж алкоголя в России приходится на игроков, у которых в принципе есть лицензия на торговлю алкоголем, — ритейл. При этом большинство продаж осуществляется через сайты продавцов без лицензий, их объем составляет 16,2 миллиарда рублей ежегодно при общей оценке теневого рынка в 30 миллиардов рублей", — говорится в документах.

Отмечается, что на данный момент в интернете есть более 2 тысяч сайтов по продаже алкоголя с доставкой, однако не все они были доступны на момент проведения исследования. При среднем чеке в 5 тысяч рублей и конверсии 3% аудитория таких ресурсов осуществляет 8,9 миллиона посещений в месяц.

Не контролируется и качество самого алкоголя: по результатам анализа, "более 50% продукции на онлайн-рынке — фальсификат", что в пересчете на бутылки составляет более 40 миллионов единиц. В последние годы, уточняет НИФИ, "нет существенного прогресса в снижении смертности от употребления алкоголя, а на отравление спиртным приходится 26% таких смертей".

Там также полагают, что при сохранении ситуации с нелегальными онлайн-продажами алкоголя через пять лет суммарный объем выпадающих доходов госбюджета составит 253,7 миллиарда рублей, а экономический ущерб для бизнеса, работающего в правовом поле, — до 250 миллиардов рублей.