МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Самой масштабной распродажей в России остается "Черная пятница", проходящая в ноябре, при этом поймать наиболее выгодное предложение можно не только во время скидочных периодов, но и в течение всего года, рассказали РИА Новости представители профильных торговых ассоциаций. "М.Видео-Эльдорадо" заморозил цены на социально значимую технику

"Розничные сети, маркетплейсы и онлайн-ритейлеры в 2023 году уже в 10-й раз проведут самую масштабную распродажу "Черная пятница". Участниками распродажи в России традиционно становятся тысячи магазинов, а скидки в течение ноября достигают 70%. Наибольшим спросом у покупателей в период "Черной пятницы" пользуются электроника и бытовая техника, а также одежда, обувь, авиабилеты и различные услуги", — рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Он также отметил, что экономить позволяют и программы лояльности. Так, например, у крупных игроков сетевой торговли число участников таких программ составляет около 50-60 миллионов человек, а каждый экономически активный гражданин участвует минимум в 7 различных проектах.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов подчеркнул, что "Черная пятница" по-прежнему остается главной распродажей года. Однако, по его словам, пиковый дисконт на одежду приходится не только на это время, но и в конце каждого сезона. Эксперт также добавил, что планирование важных покупок на время осенней распродажи — рациональная привычка, однако сейчас "поймать" нужный товар по привлекательной цене можно в любое время года — "интернет позволяет легко отслеживать лучшие ценовые предложения и любые распродажи и акции по всем категориям".

"У продуктового ритейла — другая тактика, без глобальных распродаж, однако там предлагают с очень заметным снижением стоимости популярные продукты в период подготовки к праздникам, а также уже очень привычные, независимо от даты — "товары дня", также с хорошим дисконтом", — заключил Cоколов.

В целом распродажи можно разделить на три категории: сезонные (летняя и зимняя), приуроченные к датам (1 сентября, Новый год, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта), а также тематические ("Киберпонедельник", "Белая пятница" и тд).