МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Бананы и соль в РФ за последние два года подорожали больше других продуктов из потребительской корзины россиян, а индейка и чай — подешевели больше всего, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет". "Бутербродекс" вырос во второй половине июля на 0,3 пункта

Эксперты изучили продажи товаров, которые входят в потребительскую корзину россиян, сравнив цены и количество продаж на конец июля 2023 года с аналогичным периодом 2022 года, когда в отношении РФ уже были введены новые санкции, и аналогичным периодом 2021 года, когда экономика страны практически восстановилась после пандемии.

Согласно материалам, цена бананов на конец июля 2023 года в сравнении с июлем 2021 года выросла на 71% — то есть они подорожали в 1,7 раза, соль стала дороже на 64%, а специи — на 54%. Из плодоовощной продукции также заметно выросла стоимость лука — сразу на треть (плюс 33%) и лимонов (плюс 22%), в молочной продукции — кефир (плюс 31%), сметана (плюс 24%) и творог (плюс 22%). Пиво и коньяк за два года стали дороже на 27% и на 20%; водка и вино прибавили меньше — 13% и 9%.

Важные для населения социально значимые продукты за два года выросли в цене не так сильно: например, макароны и куриные яйца — на 11%, картофель — на 5%, свинина — на 3%, мука — на 2%. Растительное масло в июле 2023 года стоило столько же, сколько в июле 2021 года.

Между тем, хлеб и сахар стали дороже сразу на 19% и на 20%, крупы (без учета гречневой) — на 18%, столько же прибавила цена курицы и рыбы. Кондитерские изделия за два года стали стоить больше на 17%, молоко — на 14%. Что касается лидеров снижения цены, то за двухлетний период ими стали чай и индейка — цена на них упала на 35% и на 32% соответственно, а также морковь (минус 29%). С большим отрывом за ними следуют гречневая крупа и мандарины — они подешевели на 12% и на 5%.

Эксперты полагают, что на разнонаправленную динамику цены курицы и индейки повлиял выбор мяса: два года назад доля продаж индейки составляла всего 14%, в 2022 году выросла до 23%, а в 2023 году — уже до 35%. "Цены постепенно растут. Прогнозировать, как в дальнейшем изменятся ценники, трудно. Можно предположить, что резкого роста цен на продукты не случится", — считает аналитик компании Дарья Жигалина.