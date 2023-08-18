МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Сбербанк запустил оплату покупок по лицу во всех магазинах "Азбуки вкуса", в будущем интегрирует в этот способ оплаты программу лояльности торговой сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке

"Сбербанк запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети "Азбука вкуса". "Оплата улыбкой" — ещё один шаг к развитию бесконтактных методов платежей для покупателей, которые ценят комфорт, инновации и своё время", — рассказали в банке.

Отмечается, что во всей сети "Азбука вкуса" установлены новые платежные терминалы Сбербанка, позволяющие принимать оплату одним из четырех способов: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и по биометрии. В будущем Сбербанк планирует интегрировать карты программы лояльности "Вкусомания" при "Оплате улыбкой".

Сервисом могут воспользоваться клиенты Сбербанка: для активации нового метода платежа в мобильном приложении банка необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. Подключив сервис, покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру.

"Свою задачу мы видим в том, чтобы предоставить клиентам как можно больше удобных способов оплаты покупок, и поэтому развиваем наше семейство платежных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопке в интернете, бесконтактная оплата NFC на телефонах Android и оплата улыбкой. "Сбер" будет и дальше развивать узнаваемость и качество сервиса на территории нашей страны, чтобы у россиян был лучший в мире опыт оплат", — прокомментировал первый зампред правления банка Кирилл Царев.