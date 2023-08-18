МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ретейлер "Магнит" запустил в Карелии проект по переработке пищевых отходов в удобрения с помощью личинок мух, компания взяла на себя обязательство к 2025 году вдвое сократить объем пищевых отходов, вывозимых на полигон, следует из релиза ретейлера. Сбербанк запустил биометрическую оплату покупок в "Азбуке вкуса"

"Магнит", один из ведущих ретейлеров в России, запустил в Карелии проект по переработке пищевых отходов в удобрения с помощью личинок мух… Проект по переработке пищевых отходов позволяет уменьшить нагрузку на окружающую среду. В тестовом режиме он был запущен в январе 2023 года. За полгода на переработку было передано более 95 тонн пищевых отходов", — говорится в релизе.

Сообщается, что на переработку направляются продукты питания, утратившие потребительские свойства, и продукты, которые сеть не успела реализовать до истечения их срока годности, — фрукты и овощи, а также хлебобулочные изделия. На данном этапе сбор продуктов осуществляется в десяти торговых точках в регионе: в двух гипермаркетах и восьми магазинах "у дома".

В сообщении уточняется, что процесс строится следующим образом: продукция передается партнеру ретейлера — компании "Карельские биотехнологии", извлекается из упаковок, распределяется по ящикам, в которые добавляется вода для достижения определенного уровня влажности субстрата. После этого в субстрат добавляют личинок мухи, которые способны перерабатывать органические отходы. Получившийся зоогумус просеивают, сушат и измельчают. Уточняется, что кроме удобрений предприятие производит белковые кормовые добавки, использующиеся в сельском хозяйстве.

"Компания взяла на себя обязательство к 2025 году вдвое сократить объем пищевых отходов, вывозимых на полигон… Один из примеров такой инициативы — проект по переработке пищевых отходов в Карелии. Мы заинтересованы в запуске подобных проектов в других регионах и ведем поиск компаний, которые специализируются на органической переработке продуктов питания, утративших потребительские свойства", — отмечает руководитель управления по устойчивому развитию розничной сети "Магнит" Надежда Галактионова.