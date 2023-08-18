МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Представительство французского концерна Pernod Ricard (ряд известных брендов крепких спиртных напитков) в России лишилось части своих сотрудников, однако продукция компании продолжает поступать в страну, в том числе по параллельному импорту, рассказали РИА Новости представители алкогольного и ресторанного рынков. Власти вернулись к вопросу о дистанционной торговле алкоголем, пишет СМИ

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила о том, что Pernod Ricard готовится к закрытию представительства в России — "П.Р. Русь". Уточнялось, что его покинула уже почти все сотрудники, а оставшиеся могут уйти до конца августа.

До этого, в середине мая, Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране. В портфеле компании десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana и коньяк Ararat.

СОТРУДНИКИ УХОДЯТ…

"На потенциальный уход этого игрока указывают и прямые факторы, такие как сокращения штата – в частности, в нашу компанию перешло несколько сильных профессионалов, и косвенные – торговые и ресторанные сети начинают выводить пакет вышеуказанной компании с полок и из карт и заменять его на продукцию других операторов рынка", — прокомментировал ситуацию президент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в Россию — компании Ladoga — Вениамин Грабар.

Источник на рынке также поделился с агентством данными о том, что часть сотрудников представительства "ушла по разным причинам". Подсчитана доля онлайн-продаж алкоголя в России продавцами без лицензии

"Иностранные алкогольные компании одна за другой уходят из России, на них осуществляется давление там, за рубежом", — резюмирует омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

…АЛКОГОЛЬ ЗАХОДИТ

Впрочем, никак особых проблем нет, продолжает омбудсмен. "Как мы видим на практике — все, кто до этого ушли, никак не навредили нам. Все "заходит" по-прежнему с помощью параллельного импорта", — подчеркнул Миронов.

Руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев добавил, что на сегодняшний день товары Pernod Ricard в розничной торговле присутствуют.

"То, что компания закрывает представительство — не означает какой-то единомоментный дефицит этой продукции… Они начали этот процесс, значит будут сейчас как-то "сток" большой свой реализовывать — это займет время", — заявил эксперт. При этом, по его словам, в частности коньяк Ararat будет дальше поставляться в страну, поскольку альтернатива этому — продажа Ереванского коньячного завода, выпускающего его.

В свою очередь Luding Group подтвердила, что продолжает поставки коньяка Ararat в обычном порядке. В конце мая компания также сообщала, что не получала уведомлений от Pernod Ricard, ранее решившей прекратить экспорт своей продукции в страну, о приостановке сотрудничества в отношении этого коньячного бренда и продолжает его поставки на российский рынок.