Отрасль: представительство Pernod Ricard в России теряет кадры, но поставки идут
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Представительство французского концерна Pernod Ricard (ряд известных брендов крепких спиртных напитков) в России лишилось части своих сотрудников, однако продукция компании продолжает поступать в страну, в том числе по параллельному импорту, рассказали РИА Новости представители алкогольного и ресторанного рынков.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила о том, что Pernod Ricard готовится к закрытию представительства в России — "П.Р. Русь". Уточнялось, что его покинула уже почти все сотрудники, а оставшиеся могут уйти до конца августа.
До этого, в середине мая, Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране. В портфеле компании десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana и коньяк Ararat.
СОТРУДНИКИ УХОДЯТ…
"На потенциальный уход этого игрока указывают и прямые факторы, такие как сокращения штата – в частности, в нашу компанию перешло несколько сильных профессионалов, и косвенные – торговые и ресторанные сети начинают выводить пакет вышеуказанной компании с полок и из карт и заменять его на продукцию других операторов рынка", — прокомментировал ситуацию президент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в Россию — компании Ladoga — Вениамин Грабар.
Источник на рынке также поделился с агентством данными о том, что часть сотрудников представительства "ушла по разным причинам".
"Иностранные алкогольные компании одна за другой уходят из России, на них осуществляется давление там, за рубежом", — резюмирует омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
…АЛКОГОЛЬ ЗАХОДИТ
Впрочем, никак особых проблем нет, продолжает омбудсмен. "Как мы видим на практике — все, кто до этого ушли, никак не навредили нам. Все "заходит" по-прежнему с помощью параллельного импорта", — подчеркнул Миронов.
Руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев добавил, что на сегодняшний день товары Pernod Ricard в розничной торговле присутствуют.
"То, что компания закрывает представительство — не означает какой-то единомоментный дефицит этой продукции… Они начали этот процесс, значит будут сейчас как-то "сток" большой свой реализовывать — это займет время", — заявил эксперт. При этом, по его словам, в частности коньяк Ararat будет дальше поставляться в страну, поскольку альтернатива этому — продажа Ереванского коньячного завода, выпускающего его.
В свою очередь Luding Group подтвердила, что продолжает поставки коньяка Ararat в обычном порядке. В конце мая компания также сообщала, что не получала уведомлений от Pernod Ricard, ранее решившей прекратить экспорт своей продукции в страну, о приостановке сотрудничества в отношении этого коньячного бренда и продолжает его поставки на российский рынок.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230818/841508181.html