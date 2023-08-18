МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Британские розничные сети претерпели падение продаж в июле из-за дождей, а также все еще высокой инфляции, которые повлияли на поведение покупателей, следует из опубликованного в пятницу доклада Бюро национальной статистики Великобритании (ONS). В Британии назвали число детей, живущих за чертой бедности

"В июле розничные продажи резко сократились, поскольку плохая погода повлияла на большинство секторов экономики. Особенно неудачным этот месяц был для супермаркетов, так как дождливое лето в сочетании с ростом стоимости жизни привела к снижению продаж как одежды, так и продуктов питания", — приводятся слова замдиректора по опросам и экономическим показателям Национального офиса статистики Великобритании Бюро национальной статистики.

Так, согласно опубликованным данным, объем розничных продаж в июле снизился на 3,2% в годовом исчислении, что превышает падение в июне на 1%. В месячном исчислении продажи также снизились – на 1,2% после повышения на 0,6% в июне. Британские банки обязали обеспечить населению доступ к наличным, пишут СМИ

Объем продаж непродовольственных товаров в июле снизился на 1,7% после роста на 0,6% в июне. А продажи в продовольственных магазинах уменьшились на 2,6%, что, по мнению ритейлеров, может быть связано с ростом цен на продукты питания, говорится в докладе. В то же время объем покупок в интернет-магазинах в июле вырос на 2,8%.

В среду министр финансов Великобритании Джереми Хант призвал власти "не расслабляться" и продолжить работать над достижением целевого показателя инфляции, которая от него всё ещё далеко. Мы должны придерживаться нашего плана вдвое снизить инфляцию в этом году и вернуть её на целевой уровень в 2% как можно скорее, подчеркнул он.

Так, по итогам июля годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее. Наибольший вклад в замедление годовой инфляции внесло снижение цен на газ и электричество, а рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки замедлился до 14,8% с 17,3% месяцем ранее.