МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российская компания Danone в сентябре будет переименована в "Эйч энд Эн", говорится в письме организации своим контрагентам, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Российская "Данон Трейд" в сентябре сменит название на "Эйч энд Эн Трейд"

"Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO "Данон Россия"… Новое наименование… Акционерное общество "Эйч энд Эн", — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что компания "Данон Трейд", занимающаяся логистикой товаров головной российской "Данон", в сентябре сменит свое название на "Эйч энд Эн Трейд".

Там уточняется, что все действующие доверенности, в том числе и машиночитаемые, выданные АО "Данон Россия", продолжат действовать после регистрации в ЕГРЮЛ.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества.

Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.

Danone присутствует в РФ с 1992 года. В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.