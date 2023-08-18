МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Торговый дом "Башкирской содовой компании" не планирует повышение цен на пищевую соду до конца года, сама компания сохраняет объем производства, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

"Торговый дом "Башхим", который является поставщиком пищевой соды производства Башкирской содовой компании, не планирует повышение закупочных цен на бикарбонат натрия до конца текущего года", — сообщили в пресс-службе, комментируя информацию о том, что завод компании в Башкирии планирует поднять закупочные цены после 20 сентября.

В пресс-службе добавили, что в самой компании отмечают отсутствие дефицита продукции и сохранение объема производства пищевой соды на прежнем уровне.

"Все потребности потребителей пищевой соды закрываются на 100%. В пиковый сезон большая часть готовой продукции находится на внешних складах для упрощения логистики и работы с потребителями. Часть продукции отпускается покупателям напрямую с завода. Это делает продукт дешевле, так как нет дополнительных расходов на хранение", — сообщили в компании.

Пищевая сода — товар, который большинством бытовых потребителей используется не ежедневно, напомнили в пресс-службе.