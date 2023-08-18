2023-08-18T17:31:00+03:00
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В Минпромторге прокомментировали ситуацию с ценой на пищевую соду
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Торговый дом "Башкирской содовой компании" не планирует повышение цен на пищевую соду до конца года, сама компания сохраняет объем производства, сообщили в пресс-службе... ПРАЙМ, 18.08.2023
потребрынок, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, минпромторг, потребительский рынок, пищевая сода
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Торговый дом "Башкирской содовой компании" не планирует повышение цен на пищевую соду до конца года, сама компания сохраняет объем производства, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
"Торговый дом "Башхим", который является поставщиком пищевой соды производства Башкирской содовой компании, не планирует повышение закупочных цен на бикарбонат натрия до конца текущего года", — сообщили в пресс-службе, комментируя информацию о том, что завод компании в Башкирии планирует поднять закупочные цены после 20 сентября.
В пресс-службе добавили, что в самой компании отмечают отсутствие дефицита продукции и сохранение объема производства пищевой соды на прежнем уровне.
"Все потребности потребителей пищевой соды закрываются на 100%. В пиковый сезон большая часть готовой продукции находится на внешних складах для упрощения логистики и работы с потребителями. Часть продукции отпускается покупателям напрямую с завода. Это делает продукт дешевле, так как нет дополнительных расходов на хранение", — сообщили в компании.
Пищевая сода — товар, который большинством бытовых потребителей используется не ежедневно, напомнили в пресс-службе.