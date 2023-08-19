2023-08-19T08:23:41+03:00
2023-08-19T08:23:41+03:00
2023-08-19T08:23:41+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230819/841516894.html
Владелец Jacobs прекратит продавать некоторые бренды кофе в России
Потребрынок
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Производитель чая и кофе JDE Peet's, владелец бренда Jacobs, перестанет продавать в России такие бренды, как Tassimo и Moccona, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... ПРАЙМ, 19.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, кофе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Производитель чая и кофе JDE Peet's, владелец бренда Jacobs, перестанет продавать в России такие бренды, как Tassimo и Moccona, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на главного исполнительного директора компании Фабьена Симона.
Согласно изданию, компания планирует к концу года убрать из России бренд Jacobs, ему на смену приходит бренд под названием Monarch.
"Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona", — говорится в сообщении газеты.
Ранее компания заявила, что находится в процессе прекращения продаж своей продукции в России под международными брендами, переходит к реализации товаров только под местными.
JDE Peet's — американо-голландский производитель кофе и чая, присутствующий более чем на 100 рынках по всему миру. В портфель компании входят такие бренды, как Jacobs, Tassimo, L'Or и Pickwick.