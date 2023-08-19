МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Производитель чая и кофе JDE Peet's, владелец бренда Jacobs, перестанет продавать в России такие бренды, как Tassimo и Moccona, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на главного исполнительного директора компании Фабьена Симона. Российских ретейлеров уведомят о повышении цен на чай и кофе

Согласно изданию, компания планирует к концу года убрать из России бренд Jacobs, ему на смену приходит бренд под названием Monarch.

"Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona", — говорится в сообщении газеты.

Ранее компания заявила, что находится в процессе прекращения продаж своей продукции в России под международными брендами, переходит к реализации товаров только под местными.

JDE Peet's — американо-голландский производитель кофе и чая, присутствующий более чем на 100 рынках по всему миру. В портфель компании входят такие бренды, как Jacobs, Tassimo, L'Or и Pickwick.