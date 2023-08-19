МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Продажи пленочных фотоаппаратов на платформе "Авито" в июне-июле 2023 года выросли на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посчитали аналитики компании, данные есть у РИА Новости. Владелец Jacobs прекратит продавать некоторые бренды кофе в России

"Настоящий ренессанс переживают пленочные фотоаппараты. Интерес россиян к этому типу фотокамер заметно увеличился – продажи выросли на 20,5% – их old school-снимки отлично вписываются в модный сейчас ретро-стиль", — говорится в исследовании.

Стоимость пленочных фотоаппаратов за этот же период снизились на 4,5% по сравнению с прошлым летом — в среднем она составляет 4880 рублей. Значительно выросли продажи фотопленки в дополнение к фотоаппаратам — на 37% за год.

Однако более популярны у россиян все же компактные цифровые фотоаппараты — небольшие легкие камеры с автоматическими настройками. Этим летом их продажи на платформе выросли почти на треть — на 29% год к году. Средняя стоимость такого фотоаппарата составила 23 000 рублей, за год она почти не изменилась. Причем на "Авито" продаются как новые камеры, так и техника, которая уже была в использовании.

Интерес к зеркальным фотоаппаратам сохраняется всегда примерно на одном уровне, но растет медленнее — 4% за год. Средняя цена профессиональной "зеркалки" на платформе — 23 290 рублей, за год она подросла на 6,5%.

"По данным "Авито", в целом в категории фототехники отмечается рост продаж: в июне-июле 2023 года он составил 15% год к году… Городами, где больше всего интересуются фотографией, стали Москва. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск", — добавили аналитики.