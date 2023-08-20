МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Покупка телефона в определенное время года поможет сэкономить — на рынке есть несколько периодов для выгодных покупок, которые связаны с обновлением линеек бренда, рассказала РИА Новости руководитель отдела по мобильному оборудованию "Мегафона" Екатерина Иксанова. Эксперт объяснил, когда выгоднее покупать авиабилеты за рубеж на Новый год

"На рынке смартфонов условно есть несколько периодов для выгодных покупок. Это связано с тем, что цены на модели предыдущего поколения снижаются в преддверии обновления линейки бренда. Соответственно, чтобы купить смартфон по выгодной цене, нужно отслеживать дату выхода флагманской модели", — сказала Иксанова.

Так, линейка Apple обновляется в сентябре-октябре. Samsung обновляет свои серии в разное время. Так, модельный ряд серии Galaxy A обновляется в январе-феврале, Galaxy S — в марте, Galaxy Z Flip и Fold — в августе.

Что касается китайских брендов, то, например, Huawei в этом году презентовал свою флагманскую серию в мае, Xiaomi представил новую линейку Redmi Note в конце апреле — начале мая, а Honor представит новинки в октябре. Эксперт отметила, что с выходом новой модели цены на китайские бренды смартфонов снижаются значительнее, чем на iPhone или Samsung.

Иксанова назвала еще один способ сэкономить на покупке смартфонов — покупать технику в период распродаж в ноябре. Некоторые маркетплейсы предлагают скидки на товары весь ноябрь. Но самую большую выгоду от покупок обещают именно в последнюю пятницу ноября.

"Не стоит забывать, что цены на смартфоны напрямую зависят от множества внешних факторов, в том числе от курса доллара. Поэтому перед покупкой смартфона нужно учитывать и это обстоятельство", — добавила она.