Эксперт: выгоднее всего покупать смартфон в период обновления линеек брендов
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Покупка телефона в определенное время года поможет сэкономить — на рынке есть несколько периодов для выгодных покупок, которые связаны с обновлением линеек бренда, рассказала РИА Новости руководитель отдела по мобильному оборудованию "Мегафона" Екатерина Иксанова.
"На рынке смартфонов условно есть несколько периодов для выгодных покупок. Это связано с тем, что цены на модели предыдущего поколения снижаются в преддверии обновления линейки бренда. Соответственно, чтобы купить смартфон по выгодной цене, нужно отслеживать дату выхода флагманской модели", — сказала Иксанова.
Так, линейка Apple обновляется в сентябре-октябре. Samsung обновляет свои серии в разное время. Так, модельный ряд серии Galaxy A обновляется в январе-феврале, Galaxy S — в марте, Galaxy Z Flip и Fold — в августе.
Что касается китайских брендов, то, например, Huawei в этом году презентовал свою флагманскую серию в мае, Xiaomi представил новую линейку Redmi Note в конце апреле — начале мая, а Honor представит новинки в октябре. Эксперт отметила, что с выходом новой модели цены на китайские бренды смартфонов снижаются значительнее, чем на iPhone или Samsung.
Иксанова назвала еще один способ сэкономить на покупке смартфонов — покупать технику в период распродаж в ноябре. Некоторые маркетплейсы предлагают скидки на товары весь ноябрь. Но самую большую выгоду от покупок обещают именно в последнюю пятницу ноября.
"Не стоит забывать, что цены на смартфоны напрямую зависят от множества внешних факторов, в том числе от курса доллара. Поэтому перед покупкой смартфона нужно учитывать и это обстоятельство", — добавила она.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230820/841519725.html