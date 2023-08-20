МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске, горит продукция в коробках на стеллажах, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. В России в четыре раза вырос спрос на IT-специалистов

"20 августа в 8:39 в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возгорании на складе Озон в Подольске. Пожар произошел в 6-этажном здании. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников… Происходит открытое горение на площади 375 квадратных метров, горит продукция в коробках на стеллажах", — говорится в сообщении регионального главка МЧС России.

Добавляется, что к тушению пожара привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники. Специалисты ГКУ МО "Мособлпожспас" измерят предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.