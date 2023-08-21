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Сервис "Самокат" запустил собственный бренд одежды
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. Сервис экспресс-доставки "Самокат" запустил собственный бренд одежды Arive, и в ближайшее время планируется расширить ассортимент, рассказали РИА Новости компании. "Мы вышли на... ПРАЙМ, 21.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, самокат, экспресс-доставка, одежда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Сервис экспресс-доставки "Самокат" запустил собственный бренд одежды Arive, и в ближайшее время планируется расширить ассортимент, рассказали РИА Новости компании.
"Мы вышли на совершенно новую для себя территорию fashion, запустив Arive — новый бренд базовой женской одежды. Мы создаём стильные и качественные вещи, которые сочетаются между собой. Поэтому они легко впишутся в гардероб и станут основой или дополнением для разных образов", — рассказали там.
По словам компании, уже сейчас доступны джинсы, футболки, брюки, юбки, топы, кардиганы и жакеты. "Но мы планируем добавить новые позиции уже в ближайшее время", — подчеркнули в сервисе.
Как убедился корреспондент РИА Новости, одежда Arive на данный момент доступна для заказа на "Мегамаркете" — на главной странице сайта также появился отдельный раздел "Новый бренд: Arive".