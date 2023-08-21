МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии — DP Eurasia — объявил о намерении начать процесс банкротства ООО "Пицца Ресторантс" (DPRussia), сообщается в релизе компании. Сервис "Самокат" запустил собственный бренд одежды

"Сегодня компания сообщает о начале действий непосредственной холдинговой компании DPRussia по подаче заявления о банкротстве DPRussia", — говорится в заявлении.

Отмечается, что компания вынуждена пойти на прекращение попыток продать бизнес, а также исключить присутствие группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки.

В марте прошлого года компания сообщила о приостановке инвестиций в России.