2023-08-21T12:00:00+03:00
2023-08-21T12:01:36+03:00
2023-08-21T12:00:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230821/841528215.html
Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициировал банкротство бизнеса в России
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии — DP Eurasia — объявил о намерении начать процесс банкротства ООО "Пицца Ресторантс"... ПРАЙМ, 21.08.2023
потребрынок, бизнес, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83313/00/833130028.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83313/00/833130028.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83313/00/833130025.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83313/00/833130025.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83313/00/833130019.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83313/00/833130019.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20230821/841527203.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии — DP Eurasia — объявил о намерении начать процесс банкротства ООО "Пицца Ресторантс" (DPRussia), сообщается в релизе компании.
"Сегодня компания сообщает о начале действий непосредственной холдинговой компании DPRussia по подаче заявления о банкротстве DPRussia", — говорится в заявлении.
Отмечается, что компания вынуждена пойти на прекращение попыток продать бизнес, а также исключить присутствие группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки.
В марте прошлого года компания сообщила о приостановке инвестиций в России.